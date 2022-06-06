Более половины британцев желают отставки Джонсона

Почти 60 процентов граждан Великобритании считают, что депутаты парламента от Консервативной партии должны проголосовать за отставку Бориса Джонсона. Такой результат выяснился в результате социального опроса, проведенного агентством Opinium за несколько часов до заседания.

В опросе приняло участие более 2 тысяч человек, из которых лишь 28% высказали поддержку нынешнему премьер-министру и его политике. Аналогичные показатели опубликовали и другие институты измерения мнения общества, например, компания YouGov.

Председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии Грэм Брейди ранее заявил, что голосование будет проведено в понедельник вечером, так как 54 парламентария от партии тори ранее подали письмо о недоверии Джонсону​​​. Для того чтобы премьер-министр ушел в отставку, необходимо 180 голосов членов партии.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.