Западу не удастся навязать свой тоталитарный либерализм

По мнению президента России, политика западных стран привела к слому устоявшегося миропорядка. Этот процесс остановить уже невозможно, но попытки навязать свой собственный миропорядок обречены.

"Такую модель, модель тоталитарного либерализма, включая пресловутую культуру отмены, повсеместных запретов, они навязывают всему миру. Пытаются навязать. Но правда и реальность в том, что народы большинства стран не хотят такой жизни и такого будущего. Действительно стремятся не к формальному, декоративному, а к содержательному, настоящему суверенитету. И просто устали стоять на коленях, унижаться перед теми, кто считает себя исключительными. Да еще и в ущерб себе обслуживать их интересы", – сказал Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

Модель тоталитарного либерализма и повсеместного запрета потерпит неудачу, считает Владимир Путин. "Правящие элиты на Западе стали использовать деспотизм в своей политике, включая цензуру и произвол в общественной жизни", – подчеркнул Путин.

Коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами на протяжении многих лет ведет себя в отношении нашей страны исключительно агрессивно. Все российские предложения о создании европейской системы равной безопасности отвергнуты, все инициативы о совместной работе по проблеме ПРО отклонены. Предупреждения о неприемлемости расширения НАТО, особенно за счет бывших республик Советского Союза, проигнорированы, отметил Путин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с Владимиром Путиным заявил, что решение о проведении спецоперации на Украине предотвратило катастрофу, сообщает ТАСС. "Запад должен был понять, что проиграл, с самого начала спецоперации", – заявил президент.