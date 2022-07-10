Чем дальше, тем сложнее договориться: доклад Шойгу и заявления Путина

Первый корпус Кремля. Рабочий кабинет президента. До доклада остается несколько минут. Что происходит в приемной Владимира Путина? Заглянем туда вместе с программой "Москва. Кремль. Путин".

По кадрам, которые предлагает посмотреть Павел Зарубин, ясно: Путин и Шойгу разговаривали и до этого. На столе – документы. Главная новость на тот момент – операция по освобождению ЛНР, завершившаяся крупным успехом.

"Хорошо, спасибо, – говорит Путин. – Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности. А другие воинские соединения, включая и группировку "Восток", группировку "Запад" должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам по единому замыслу".

Прошу вас также представить к госнаградам всех военнослужащих, которые отличились в ходе этих боевых действий. Исходя из ваших же ежедневных докладов, знаю, что в армии России таких смелых, профессиональных воинов, дерзких по-хорошему, много, достаточно. И они все должны быть отмечены соответствующими государственным наградами Родины. Поздравления и слова благодарности в полном объеме относятся и к бойцам 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР. Героизм – в самом прямом смысле этого слова – проявляли при освобождении своей родной земли. Я вас всех поздравляю и желаю дальнейших успехов.

Конечно, зрители увидели только ту часть разговора, которую было решено провести публично. Далее президент и министр обороны остаются за закрытыми дверями и понятно, что у них очень много вопросов для обсуждения.

Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами "до последнего украинца". Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться.

"Отступая, противник бросил 48 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", 18 комплексов "Стингер", – докладывает министр обороны. И это только в Лисичанске. Но снова слышны разговор: США собираются поставить Украине даже опаснейшие РСЗО. Путин предупреждал.

- Но ведь потенциально те самые ракетные системы – они могут и дальнобойные ракеты…

- Ракеты тогда нужны, да. Да, но если они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим.

Нам говорят, мы слышим сегодня, что мы начали войну в Донбассе, на Украине. Нет, ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей в Донбассе.

"Мировое сообщество как-то помалкивает, закрылось, как будто не видит ничего. Как будто вообще нет такого слово "непропорциональное применение силы". Забыли вдруг!" – говорит Путин.

Этот самый коллективный Запад и есть прямой зачинщик, виновник того, что сегодня происходит.

Результат того, как Запад вел себя в отношении России на протяжении десятилетий.

Исключительно агрессивно. Наши предложения о создании системы равной безопасности в Европе отвергнуты. Инициативы о совместной работе по проблеме противоракетной обороны отклонены.

"Зачем надо было это делать, разрушая основу международной стабильности в сфере стратегической безопасности?" – спрашивал Путин в 2021 году, когда в Швейцарии проходила его встреча с президентом США Джо Байденом.

Предупреждения о неприемлемости расширения НАТО, особенно за счет бывших республик Советского Союза, проигнорированы.

"Дальнейшее движение НАТО на восток – неприемлемо. Что здесь непонятного?" – говорит российский лидер.

Даже сама идея о возможной интеграции России в этот самый Североатлантический альянс на этапе наших, как тогда казалось, безоблачных отношений с НАТО, судя по всему, показалась его членам абсурдной.

"В 2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона я спросил его: "Как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО?" Реакция на мой вопрос внешне выглядела, скажем так, весьма сдержанно", – напоминает Путин.

Мы же задаемся вопросом: Это военная организация или нет? Военная. Нас там видеть не хотят? Не хотят.

"А почему? Да потому что такая страна, как Россия, просто не нужна им – вот почему", – считает президент.

"Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски. Это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру – миру, основанному не на придуманных кем-то для себя эгоистических правилах, за которыми нет ничего, кроме как стремления к гегемонии, не на лицемерных двойных стандартах, а на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций, на их воле жить своей исторической судьбой, своими ценностями и традициями. И надо понимать, что этот процесс остановить уже невозможно. Ход истории неумолим, и попытки коллективного Запада навязать миру свой новый миропорядок, эти попытки обречены на неудачу", – уверен Владимир Путин.

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