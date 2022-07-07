В Авдеевке во внутреннем дворе многоэтажного дома по Центральной улице разместились боевики нацформирований. По сведениям межведомственного координационного штаба, подразделения националистов укомплектованы бронетехникой и тяжелым вооружением. Жителям дома запрещено покидать свои квартиры.

В гимназии №71 в Запорожье сосредоточились подразделения ВСУ и националистических формирований, оборудованных под огневые позиции. Здесь же размещены склады боеприпасов. Такая же ситуация в Змиеве, где националисты укрепились в школе №2 по Харьковской улице.

В городе Северск Донецкой республики боевики разместились в жилых на домах на улицах Тихая и Заречная. Они безнаказанно занимаются жестоким и циничным грабежом местных жителей, включая стариков, женщин и детей.