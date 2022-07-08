В Синдзо Абэ дважды выстрелили в упор из самодельного дробовика

Бывший премьер министр Японии Синдзо Абэ сейчас находится в отделении интенсивной терапии университетского госпиталя города Нара. По словам медиков, состоянии политика – крайне тяжелое: два огнестрельных ранения. Одно – в шею, другое – в грудную клетку.

До поступления в операционную Абэ потерял много крови. В госпиталь его доставили на вертолете спустя час после покушения. Он выступал перед своими сторонниками в рамках предвыборной кампании (в воскресенье в Японии должно состояться голосование за кандидатов в депутаты верхней палаты парламента).

Через две минуты после начала выступления 41-летний мужчина, не встретив никаких препятствий, приблизился сзади и выстрелил два раза практически в упор.

Очевидцы говорят, что Синдзо Абэ сразу потерял сознание.

До приезда скорой помощи ему пытались делать прямой массаж сердца, но, как сообщается, в больницу его доставили в состоянии "остановки сердца".

Стрелявший был арестован на месте преступления. Это 41-летний местный житель. Полиция назвала его имя – Ямаками Тэцуя.

В начале нулевых он три года служил в войсках Сил самообороны Японии. На допросах сообщил, что "хотел убить Синдзо Абэ", потому что был недоволен его политической деятельностью.

Орудием преступления стал самодельный дробовик – два ствола были закреплены скотчем.

Случившееся стало настоящим шоком для всей Японии, которая считается одной из самых благополучных стран в мире. Преступления с применением огнестрельного оружия здесь происходят крайне редко и то, как правило, между представителями мафиозных кланов якудза.

Очевидцы говорят, что сначала приняли звуки выстрелов за фейерверк.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который тоже совершал предвыборное турне, прервал поездку и вернулся в Токио, где в срочном порядке создан кризисный штаб.

"Бывший премьер-министр Синдзо Абэ находится в тяжелом состоянии. Мы молимся за его жизнь. Это нападение – подлое варварство. У него остановка сердца и легких. В настоящее время врачи делают все, что в их силах", – сказал Фумио Кисида.

Синдзо Абэ ушел в отставку два года назад по состоянию здоровья, но все это время остался членом нижней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии и заканчивать политическую карьеру не планировал.

Скажется ли это покушение на порядке проведения представших выборов в верхнюю палату парламента, пока неизвестно.