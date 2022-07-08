Кремль: Синдзо Абэ был настоящим патриотом

Песков также заявил, что в Кремле глубоко опечалены произошедшим и решительно осуждают покушение на Абэ.

Пресс-секретарь отметил высокие профессиональные качества бывшего премьера Японии, благодаря которым у него сложились "очень хорошие рабочие и конструктивные отношения" с Владимиром Путиным.

"Ожидаем, что в ближайшее время президент Путин лично направит телеграмму соболезнования", – передает слова Пескова "Интерфакс".

Напомним, нападение на политика произошло 8 июля около 11:30 по местному времени (05:30 мск) во время уличного выступления с предвыборной речью в городе Нара. В него дважды выстрелил из самодельного обреза 41-летний бывший моряк Сил самообороны страны Тэцуя Ямагами. Пули попали экс-премьеру в шею и грудь с левой стороны.

Его госпитализировали в местный Медицинский университет в состоянии остановки сердца. Несмотря на все старания врачей, 67-летний Абэ скончался.