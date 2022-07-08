Санкции против патриарха Кирилла назвали пакостью сатанистов

Канада расширила санкции против России, включив в черный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В ответ митрополит Клинский Леонид обвинил Запад в том, что он "уверенно пакостит, где можно".

"Нам такой хоккей не нужен!" – написал митрополит в Telegram-канале.

Похожего мнения придерживается и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Санкции против патриарха могли ввести только сатанисты", – заявила дипломат также в Telegram-канале.

Что же касается внесения в канадский санкционный список ее фамилии, Захарова сообщила, что не удивлена и вообще думала, что давно находится в этом списке.

Кроме Марии Захаровой, под санкции Оттавы подпали Роскомнадзор, ряд журналистов и крупнейшие российские СМИ. Кроме того, Канада ввела запрет на импорт из России золота и ряда изделий из него.