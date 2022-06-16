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16 июня 2022 15:22

РПЦ: санкции против Патриарха Кирилла абсурдны


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Запугивать Патриарха Кирилла, заставлять его отказаться от своих взглядов – это бессмысленно, абсурдно и бесперспективно, написал в своем Telegram-канале глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ввод санкций против священнослужителя еще больше разрушает связи европейского сообщества с РФ.

Также на очередные санкции отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все, что вы должны знать о британском режиме, не включившем ни в один санкционный список ни одного украинского нациста с выколотой свастикой", – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Великобритания внесла в санкционный список Патриарха Кирилла. Его обвиняют в попытках дестабилизировать ситуацию на Украине.

Также под ограничения попала детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

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политика патриарх Кирилл санкции Владимир Легойда Русская Православная Церковь/РПЦ новости

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