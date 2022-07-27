Патриарху Кириллу запретили въезд в Литву

Литва закрыла въезд в страну патриарху Кириллу. По мнению МВД Литвы, предстоятель Русской православной церкви слишком сильно поддерживает спецроперацию России на Украине.

Литва запретила въезд предстоятелю Русской православной церкви (РПЦ) патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, сообщает агентство BNS со ссылкой на решение МВД Литвы.

Патриарх Кирилл внесен в список нежелательных для въезда в Литву лиц 23 июня из-за поддержки специальной военной операции России на Украине.

МВД Литвы считает, что патриарх Кирилл выступает одним из самых активных сторонников "российских действий на Украине".

Предстоятель РПЦ не сможет посещать Литву до 23 июня 2027 г.

Между тем Британия 16 июня ввела санкции против патриарха Кирилла "из-за его значительной поддержки" российской военной операции на Украине. Представитель РПЦ Владимир Легойда заявил тогда, что "попытки запугать чем-либо предстоятеля Русской церкви или заставить его отказаться от своих взглядов бессмысленны, абсурдны и бесперспективны".

Канада 8 июля также ввела санкции против патриарха Кирилла.

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