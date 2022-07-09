Мусульмане отмечают Праздник жертвоприношения

Глава государства отметил, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны.

"Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент пожелал мусульманам здоровья, успехов, счастья и благоденствия. По словам Путина, деятельность мусульманской общины очень важна для поддержания межнационального мира и согласия в обществе.

"Знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням, Курбан-байрам несёт в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия", – подчеркнул российский лидер.

Перед началом торжественной проповеди в Соборной мечети Москвы​​​ глава Духовного управления мусульман, муфтий шейх Равиль Гайнутдин сообщил, что хадж в 2022-м году прошел без каких-либо происшествий как для россиян, так и паломников из других стран. По его словам, более миллиона мусульман со всего мира совершают паломничество в Мекку и Медину.

"Среди них 12 тыс верующих из России. В составе нашей группы есть мусульмане Донецкой народной республики (ДНР). Это наши братья, мы окажем им необходимую поддержку, в том числе, по вопросам хаджа", – отметил Гайнутдин.

Напомним, Курбан-байрам или Ид аль-адха (праздник жертвоприношения) – исламский праздник окончания хаджа. Он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам в память жертвоприношения пророка Ибрахима.

Празднование начинается ранним утром в мечети и длится несколько дней. Обязательный атрибут праздника – обряд жертвоприношения.

Согласно Корану, ангел Джабраил явился к Ибрахиму во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву сына. Ибрахим отправился в долину, где сейчас находится Мекка, и начал приготовления. Однако это оказалось испытанием от Аллаха, который сделал так, чтобы нож не смог резать сына. Жертва была заменена бараном, а Ибрахиму было даровано благополучное.