Украина оставила Запорожье без газа

По его словам, в результате происшествия на не контролируемой Киевом территории пропал газ.

"Вчера в газовых плитах жителей освобождённой Запорожской области пропал газ. Газа лишил нас украинский режим, перекрыв/перебив газопровод на пока еще контролируемой территории, к северу от Орехова", – написал Селиванов.

Замначальника регионального управления МВД также добавил, что украинские пропагандисты обвинили в произошедшем Москву.

"Ну, как обычно: "сами себя обстреляли", "сами себе газ отключили". Интересно зачем?" – отметил Селиванов.

Как сообщил глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий, в связи с отключением газоснабжения украинской стороной Запорожская область попросила у России помощи.

"Мы обратились к правительству Российской Федерации с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации. Прислать достаточное количество электроприборов промышленного и бытового назначения", – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в июне в Донецке из-за обстрела украинскими военными Киевского района города произошло возгорание газопровода.