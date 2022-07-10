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Ядерная программа Ирана 14 минут назад

10 июля 2022 11:43

Иран полностью готов к созданию ядерного оружия


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"Мы произвели обогащенный до 20% уран на серии центрифуг, установленных на заводе в Фордо", – рассказал телеканалу "Аль-Джазира" представитель Организации по атомной энергии Ирана.

По его словам, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано о закачке газа в новую серию центрифуг.

8 июня Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию с критикой Ирана за недостаточное раскрытие информации по своей ядерной программе (Россия и Китай голосовали против документа). После этого в Иране ускорили производство и установку центрифуг новых поколений для обогащения урана.

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