Иран полностью готов к созданию ядерного оружия

"Мы произвели обогащенный до 20% уран на серии центрифуг, установленных на заводе в Фордо", – рассказал телеканалу "Аль-Джазира" представитель Организации по атомной энергии Ирана.

По его словам, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано о закачке газа в новую серию центрифуг.

8 июня Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию с критикой Ирана за недостаточное раскрытие информации по своей ядерной программе (Россия и Китай голосовали против документа). После этого в Иране ускорили производство и установку центрифуг новых поколений для обогащения урана.