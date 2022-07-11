11 июля 2022 11:52

Умер водитель луноходов Вячеслав Довгань

фото: kosmo-museum.ru

Вячеславу Довганю было 84 года. В "Роскосмосе" выразили соболезнования его родным и близким.

Владимир Довгань закончил Камышинское артиллерийское техническое училище, а затем Военную инженерную академию имени Дзержинского. В Центре дальней космической связи прошел подготовку в качестве водителя лунных самоходных аппаратов. В 1970-1971 годах управлял работой советского "Лунохода-1", а в 1973 году – "Лунохода-2". Является автор более 120 научных трудов в области военно-медицинской и космической техники.

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