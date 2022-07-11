Кремль: встреча Путина и Эрдогана состоится в ближайшее время

"В преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес", – указывается в сообщении Кремля.

Особое внимание Путин и Эрдоган уделили задачам по дальнейшей активизации экономического сотрудничества. В частности, речь идет о наращивании объемов торговли, использовании в расчетах национальных валют и продолжению бесперебойных поставок энергоносителей из РФ.

Также президенты обсудили ситуацию на Украине и в Сирии. Эрдоган подчеркнул, что настало время реализовывать план по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна.