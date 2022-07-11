После ДТП с погибшими и пострадавшими в Люберцах возбуждено дело

Ранее сообщалось, что в понедельник в 16:25 на Октябрьском проспекте дома №112 водитель прокатной Kia выехал на встречную полосу на красный свет, сбил на пешеходном переходе трех человек, в том числе 14-летнюю девочку, и врезался в автомобиль службы такси.

По данным агентства РИА Новости, двое из травмированных пешеходов находятся в крайне тяжелом состоянии, им оказывают медицинскую помощь. Девочка-подросток осмотрена врачами, госпитализация ей не потребовалась.

Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, следственное управление МУ МВД "Люберецкое" возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшего. Идет расследование.