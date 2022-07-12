"Пальма первенства по скорости и количеству убыли боевиков за прошедший период снова принадлежит представителям Польши – ликвидировано 166 польских боевиков, – рассказал Конашенков. – Среди представителей Грузии уничтожено 50 солдат удачи, Великобритания потеряла на Украине убитыми еще 23 наемника".

Кроме того, за этот период были ликвидированы 21 румынский и 15 канадских боевиков.

По данным российского военного ведомства, наемники на Украину прибывают практически со всего мира. Больше всего среди них поляков (более 1800 человек), затем идут Канада и США (600 и 544 человека, соответственно). Также на сторону киевского режима встали порядка 500 человек из Румынии и 429 – из Великобритании. Из зоны проведения спецоперации на данный момент уехали 347 поляков, 189 канадцев, 235 американцев, 119 румын и 107 британцев.