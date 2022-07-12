Афера по-индийски: любителям ставок неделю показывали фейковую лигу по крикету

Афера, достойная сюжета болливудского блокабстера: в деревне Молипур штата Гуджарат группа местных жителей несколько недель разыгрывала на камеру спектакль под названием "Индийская премьер-лига по крикету". Трансляцию вели в интернете на собственном YouTube-канале. Все игроки – нанятые за 400 рупий и наряженные в форму молодые крестьяне – тщательно изображали эмоции от успешно отбитой подачи, делали сосредоточенные и уставшие лица. Идея аферы принадлежала местному жителю, который работал в России в одном из спорт-баров. Он же через знакомых и организовал сбор ставок в telegram-канале у доверчивых и азартных россиян.

Никого из российских зрителей этих фейковых матчей не смутило, что трансляции игр велись с одной точки, в кадре не было трибун и не было слышно реакции зрителей, а сами игроки и судьи были одеты как любители. Малоизвестная в России и самая популярная в Индии игра – крикет – сыграла с россиянами злую шутку.

"Рейнджеры Махараштры" против "Воинов Харьяны" – вымышленными были даже названия крикетных команд. То, что настоящая серия матчей лиги давно закончилась, не смущало ни организаторов, ни зрителей действа. Самый активный участник постановки – судья, он энергично размахивал руками, а по рации общался с подельниками, которые принимали ставки у россиян и, когда сумма достигала нужного уровня, режиссировал необходимый результат. Мошенники смогли выманить у российских любителей ставок почти 4 тысячи долларов.

Полиция округа Мехсана накрыла шайку, когда был сыгран уже четвертьфинал. При аресте у них изъяли комплекты спортивной формы, камеры для трансляций и динамики, с помощью которых "театральная труппа" запускала шум трибун, скачанный из интернета.

Зародившийся в XVI веке в Англии, вместе с колониальными британскими властями крикет пришел в Индию и стал национальным видом спорта. Обороты Индийской премьер-лиги оцениваются в миллиарды долларов, за игрой следит вся страна. В каждом дворе мальчишки, только научившись ходить, отбивают битой посланный мяч и считают крикет народной игрой.

"В Индии каждый более или менее знает правила крикета и точно может сдать подачу или отбить мяч, по крайней мере изобразить похожие движения", – говорит школьник из Нью-Дели Прахкар.

Неизвестно, сколько точно российских любителей ставок удалось обмануть жителям индийской деревни. По словам задержанного организатора фейковой лиги, деньги на ставки он получал от клиентов из Москвы, Воронежа и Твери. И, как уверяют знатоки, попались на индийскую удочку люди явно неискушенные.

"На руку мошенникам сейчас сыграет то, что современные технологии позволяют сделать качественную картинку. Но любой специалист по биомеханике, закончивший спортивный институт, сразу бы мог раскусить, что это не профессиональные спортсмены, а, скажем так, низшего уровня любители. И даже, я бы сказал, жители деревни, которые не имеют отношения к спорту никакого", – отметил трейдер лайв-аналитики букмекерской конторы Евгений Медведь.

О том, какие страсти кипят на заброшенном пустыре, жители индийской деревни, откуда велась трансляция, не догадывались. Эти крикетные матчи точно войдут в историю самых дерзких букмекерских афер и уже стали ярким примером находчивости индийцев и азарта россиян.