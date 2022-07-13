В ДНР сообщили о гибели трех человек за сутки от обстрелов ВСУ

"За минувшие сутки, с 08:00 12 июля до 08:00 13 июля, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли три человека и еще 12 мирных жителей получили ранения", – говорится в сообщении.

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР, погибла 34-летняя жительница Донецка, а также двое жителей поселка шахты Изотова – 56-летняя женщина и 29-летний мужчина.

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