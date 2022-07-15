До трех увеличилось число жертв обстрелов в ДНР

Три мирных жителя погибли и 16 ранены в Донецкой Народной Республике за прошедшие 24 часа в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

"За минувшие сутки, с 08:00 14 июля до 08:00 15 июля, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли три человека и еще 16 мирных жителей получили ранения", – говорится в сообщении.

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР, среди погибших 38-летняя женщина и 65-летний мужчина.

Накануне интенсивному обстрелу подверглись Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка, Макеевка и Горловка.

Всего украинские войска выпустили 409 боеприпасов различного типа, включая РСЗО БМ-27 "Ураган" и БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметров.

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