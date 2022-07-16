Три человека стали жертвами утренних обстрелов Донецка, за сутки погибли семеро

Три мирных жителя погибли, два получили ранения при обстреле Петровского района столицы ДНР. Всего за сутки на территории республики погибли семь мирных жителей, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Вооруженные формирования Украины атаковали Петровский район Донецка в 05:45. По жилым кварталам со стороны райцентра Курахово было выпущено шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, уточнили в штабе теробороны.

Там также сообщили, что за сутки на территории Донецкой Народной Республики погибли семь мирных граждан, еще 19 получили ранения.

В течение дня 15 июля противник выпустил 854 боеприпаса различного типа включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметров. Такие данные привели в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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