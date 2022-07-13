"Подлые штучки": что украинские военные делают с пшеничными полями

Украинские вертолеты пытаются поджигать пшеничные поля в Херсонской области. Эти попытки будут пресекаться средствами ПВО, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" глава администрации региона Владимир Сальдо.

Вертолеты сбрасывают зажигательные снаряды. Сальдо назвал такие приемы "подлыми и низкими штучками", которые направлены на уничтожение труда сельских работников.

Глава администрации региона обратил внимание на то, что им удастся сберечь, собрать, обеспечить продовольственную безопасность как Херсонской, так и других областей. В то же время из-за опасности подрыва взрывчатых веществ и мин на полях будет собрано на 200 тысяч тонн меньше зерна.

Связано это с тем, что на заминированных территориях пока не может работать сельскохозяйственная техника. Владимир Сальдо пояснил, что недоступными остаются поля, близкие к Николаевской и Днепровской областям.

С какой целью Киев распространяет провокационные кадры с горящими полями и комбайнами, эксперты обсуждали в сегодняшнем выпуске программы "60 минут" на канале "Россия 1".

В ходе спецоперации российским военным удалось взять под контроль Херсонскую область. В регионе сформирована администрация, также введен в оборот рубль. Регион намерен стать субъектом России.