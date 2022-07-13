В ДНР подготовили место для смертной казни

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что исполнительная служба Министерства юстиции республики готова к исполнению приговора иностранным наёмникам.

Ранее суд ДНР приговорил их к смертной казни за преступления, совершенные во время участия в боевых действиях на стороне Украины. Как уточнил Пушилин в программе "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" и платформе "Смотрим", казнь будет непубличная.

"Все подготовлено в соответствии с действующим законодательством", – сказал Пушилин в среду.

В свою очередь, глава Минюста ДНР Юрий Сироватко заявил, что республика приводит свое законодательство в полное соответствие с законами РФ, но отменять смертную казнь не будет.

Как написал в Сироватко в Telegram, ранее на смертную казнь в ДНР действовал мораторий. Он был отменен 8 июля 2022 года, пишет РИА Новости.

В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев – два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим.