Выборы премьер-министра Британии: во второй тур вышли шесть кандидатов

Шесть из восьми кандидатов вышли во второй тур выборов британского премьера. Остальным не удалось набрать необходимые 30 голосов однопартийцев.

В числе тех, кто прошел дальше, и главные фавориты – экс-глава министерства финансов Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс.

Когда претендентов останется только двое, из них выберут одного голосованием по почте, сообщает телеканал "Россия 24".

Победитель определится только 5 сентября, но нервы у британских политиков уже сдают. Во время обсуждения спикеру несколько раз пришлось повышать голос, чтобы восстановить порядок. В итоге он решил выгнать двух парламентариев.