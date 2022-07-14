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Ядерная программа Ирана 44 минуты назад

14 июля 2022 15:33

"Свободный мир" пригрозил применить силу против Ирана


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США ждут ответа Ирана по предложениям в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Исламской республики. Как заявил американский президент Джо Байден в четверг, он не знает, когда поступит ответ, но США "не собираются ждать вечно".

На пресс-конференции с израильским премьером Яиром Лапидом в Иерусалиме Байден подчеркнул, что США не допустят обладания Ираном ядерным оружием.

Как далее пригрозил Лапид, "страны свободного мира" применят силу в отношении Ирана, если его ядерная программа не будет закрыта.

Лапид уверен, что "слова не остановят" Иран, как и дипломатия, пишет ТАСС

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