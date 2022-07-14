"Свободный мир" пригрозил применить силу против Ирана

США ждут ответа Ирана по предложениям в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Исламской республики. Как заявил американский президент Джо Байден в четверг, он не знает, когда поступит ответ, но США "не собираются ждать вечно".

На пресс-конференции с израильским премьером Яиром Лапидом в Иерусалиме Байден подчеркнул, что США не допустят обладания Ираном ядерным оружием.

Как далее пригрозил Лапид, "страны свободного мира" применят силу в отношении Ирана, если его ядерная программа не будет закрыта.

Лапид уверен, что "слова не остановят" Иран, как и дипломатия, пишет ТАСС