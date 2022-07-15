СМИ о Шольце: или "капитуляция" перед Путиным, или потеря должности

В публикации издания Telegraph высказывается предположение, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России.

В частности, отмечается острый кризис из-за нехватки энергоресурсов, в вопросе которых Берлин зависит от России.

Журналист Дэниел Джонсон пишет, что "разыгралась настоящая драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности отказаться от атомной энергетики, из-за которого Германия попала в полную зависимость от России".

При этом он считает, что репутация Ангелы Меркель, которую раньше боготворили, сегодня "разорвана в клочья", а две трети избирателей осуждают нынешнего канцлера ФРГ за то, что он "не сумел обеспечить энергетическую безопасность", передает РИА Новости.

Кроме того, отмечает Джонсон, кроме ошибок в энергетической сфере Шольц не был достаточно тверд и во внешней политике. Пытаясь угодить как НАТО, так и России, пишет журналист, он бросил Украину и не оказывает ей практически никакой помощи, что уронило авторитет Берлина.

"Либо Берлин потерпит мощную неудачу, которая будет сопровождаться распадом правящей "светофорной" коалиции, либо капитулирует перед Владимиром Путиным", – пишет журналист в авторской колонке для этого издания.

Накануне президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что если мировые лидеры не прислушаются к предложениям президента России по Украине, то начнется ад.