Стаханов обстреляли из HIMARS

ВСУ в 03:45 выпустили с позиций в Артемовске (Бахмуте) шесть ракет из системы залпового огня M142 HIMARS. Об этом в пятницу сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Стаханов с применением американских РСЗО M142 HIMARS, выпустив шесть ракет", – говорится в сообщении. О пострадавших не сообщается. Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях:

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