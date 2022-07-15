15 июля 2022 10:14

Стаханов обстреляли из HIMARS


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ВСУ в 03:45 выпустили с позиций в Артемовске (Бахмуте) шесть ракет из системы залпового огня M142 HIMARS. Об этом в пятницу сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Стаханов с применением американских РСЗО M142 HIMARS, выпустив шесть ракет", – говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

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