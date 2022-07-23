В ЛНР рассказали о последствиях удара американским РСЗО HIMARS по городу

В результате украинского обстрела города Стаханов в Луганской народной республике есть разрушения, об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Повреждения получили 13 жилых домов, ясли-сад и здание и Стахановского политехнического колледжа. Данных о наличии пострадавших пока не поступало.

Как сообщалось ранее, город был обстрелян ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

По уточненным сведениям, украинские военные выпустили по Стаханову шесть ракет M31 GMLRS.

Кроме того, под удар попал населенный пункт Хорошее, где также был нанесен материальный ущерб – оказались повреждены мастерская, зернохранилище, гараж и сельскохозяйственная техника агрофирмы "Колос".

Напомним, что ВСУ не впервые бьют по городу из РСЗО HIMARS – в прошлый раз использование аналогичного вооружения по городу было зафиксировано на минувшей неделе.