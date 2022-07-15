Высокоточный удар завершил совещание по поставкам вооружений Киеву

В Минобороны России сообщили новые данные о спецоперации на Украине. 14 июля Вооруженные силы нанесли удар высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Виннице. В этот момент там проходило совещание.

Как пояснили в Минобороны, на собрании присутствовало командование украинских воздушных сил и представители иностранных поставщиков вооружений. На совещании обсуждалась передача ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, организация ремонта украинского авиационного парка. В результате удара высокоточными ракетами были уничтожены все участники совещания. В Минобороны России также рассказали об ударах по пунктам временной дислокации украинских националистических формирований. Уничтожены до 500 членов формирований "Кракен" и "Правый сектор" (запрещен в России).