Лондон заинтересовался Полом Ури только после его смерти

Sky News со ссылкой на офис премьера Британии сообщил, что МИД "срочно проверяет" сообщения о смерти в плену в ДНР британского наемника Пола Ури.

Его мать призналась телеканалу, что "абсолютно потрясена" произошедшим. По ее словам, семья узнала о смерти Пола от МИД Британии.

При этом в комментарии, который ТАСС получил от внешнеполитического ведомства Соединенного королевства, говорится, что Лондон обратился к властям России в связи с информацией о смерти задержанного в ДНР подданного Великобритании. Причем, там Ури называют "британским гуманитарным работником на Украине".

Также в ведомстве сообщили, что обсуждают эту тему с украинскими властями и поддерживают контакты с семьей скончавшегося британца.

Ранее сегодня сообщалось, что находившийся в плену в ДНР наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного психологического состояния.

Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова при этом заверила, что все пленные иностранные наемники получают необходимую медицинскую помощь.

Она также отметила, что международные организации и официальные представители Великобритании были уведомлены о факте пленения Пола Ури.

Кроме того, по его просьбе соответствующая информация была передана в иностранные СМИ, но никакой реакции не последовало, говорится в сообщении на сайте омбудсмена ДНР.

Пола Ури, который был профессиональным военным, взяли в плен в апреле при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР.