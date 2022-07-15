Ди Майо поведал о голове Драги на блюде Путина и радости Медведева

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо выступил с рядом заявлений относительно разногласий в правящей коалиции. По его словам, сложившая ситуация выгодна российским властям. Возможный распад правительства, в свою очередь, сделает Европу слабее.

Ди Майо в эфире радиостанции Rtl 102.5 заявил, что у него плачет сердце. Итальянский министр обратил внимание на поведение зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который радуется, поскольку Владимиру Путину на серебряном блюде подали голову Марио Драги.

В четверг, 14 июля, в Сенате итальянского парламента состоялось голосование о доверии правительству страны. В нем отказались принять участие представители "Движения 5 звезд", входящие в правящую коалицию. На фоне случившегося Драги заявил, что подает в отставку. Прошение не принял президент Италии Серджо Маттарелла.