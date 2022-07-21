Отставка Драги: что привело к краху "Супер-Марио"

В Италии разгорелся очередной правительственный кризис. Премьер Италии Марио Драги настоял на своей отставке. Президент Серджо Матарелла принял его прошение "к сведению", парламент должны теперь распустить и объявить дату новых выборов.

Марио Драги, экс-глава Европейского Центробанка был призван справиться с инфляцией в Италии, но натолкнулся и на внешнее, и на внутреннее противодействие. Сразу три партии из правящей коалиции саботировали его проекты, а Вашингтон требовал, чтобы Рим больше занимался поддержкой Украины, а не экономикой.

Еще ни один премьер Италии не выглядел таким счастливым перед отставкой. Марио Драги хотел уйти. Чтобы ни сказал он в своей финальной речи – депутаты понимали, чем все закончится. После минуты аплодисментов он поднимется на Квиринальский холм, чтобы попросить об отставке второй раз за неделю.

Главное, что есть у Марио Драги – принципы. Год назад возглавить правительство он согласился с поддержкой широкой коалиции. Она развалилась – в партии "Движение 5 звезд" случился раскол из-за поставок оружия на Украину. Все важнейшие голосования в парламенте на этой неделе три партии игнорировали. Даже вотум доверия кабинету – по факту правительство доверие получило, 95 голосов "за", но какое это доверие, если от голосования воздержались две трети депутатов.

Президент принял прошение председателя Совета министров. Сейчас правительство остается у власти и продолжает работу.

Отставки премьеров в Италии – бесконечный сериал, в этот раз стиле "Развода по-итальянски". Италия знала, что синьор Драги хочет уйти, он публично попросил развода – отставки – еще в прошлый четверг. Но развод в Италии в эти непростые времена – удовольствие дорогое и судья – президент Матарелла попросил премьера подумать, продолжая выполнять свои супружеские обязанности. Вопрос "Вы готовы?" перед финальным вотумом доверия он повторил своим бывшим партнерам пять раз. Ведущие партии предпочли промолчать, опустив страну на дно глубокого политического кризиса, вдобавок к экономическому.

Италии не нужно доверие парламента к премьеру, которое исчезнет, когда нужно будет принимать трудные решения. Нам нужно заключить новое соглашение, основанное на искреннем и настоящем доверии. Именно это ранее позволяло нам менять страну к лучшему.

Такого как Драги – стране не найти. Кризисный менеджер. Президент Центробанка, который пообещал и спас евро, со своей знаменитый фразой "любой ценой". Банкноты с его подписью номиналом 5 евро на аукционах уже гуляют за 20. Эта подпись – традиция банка, но многие считают, что именно Драги, как никогда, заслуживает этой чести – подписи на купюрах, которые до сих пор в обороте. Простые итальянцы шокированы:

Они все ответственны за это. Мы движемся к катастрофе. Я не даже не могу оценить последствия для итальянцев. Не могу представить, но они точно будут.

Этого я не ожидал. Это огромный сюрприз для всех. Сегодня утром мы все были убеждены, что будет новое правительство Драги. И то, что произошло, ставит нас всех в тупик.

Версий, кто виноват – много, но самым предсказуемым оказался глава МИД – Луиджи де Майо, которому не давала покоя идея того, что в Москве кризису радуются и поднимают тосты. Став лично активным участником раскола в "5 звездах", он заявил, что за отставкой могут стоять совсем другие причины.

"Это было не только правительство экономических и социальных реформ. Это был кабинет с четкой международной позицией, которая объединяла Италию со своими историческими союзниками. Я могу сказать начистоту? Разве это случайно, что правительство Драги было сброшено двумя партиями, которые подмигивают Путину", – заявил де Майо.

Роспуск парламента, консультации и досрочные выборы осенью. Этот самый ожидаемый сценарий – вряд ли найдутся добровольцы принять мандат на формирование временного правительства после неудачи Драги. Кадровые проблемы – общеевропейская тенденция. Великобритания, Италия, Эстония – в группе риска потерять премьеров еще, как минимум, одна страна.

Затевать политические кризисы в самый разгар лета – главная национальная забава в Италии. Многие через это прошли, немногие выжили. Драматизм ситуации в этот раз в том, что страна не может это себе позволить. Инфляция, энергетика – разбираться с этим наследством пока некому.