Взрывное устройство на мосту в Брянской области не обнаружено

Информация о взрывном устройстве на железнодорожном мосту в Унечском районе Брянской области не подтвердилась. Движение поездов восстановлено.

Ранее в пятницу губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вечером 15 июля в районе железнодорожной станции станции Песчаники-Унеча был обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.

По данным главы региона, на участке железной дороги, где ранее из-за угрозы взрыва остановили локомотив, электричку и пассажирский поезд, была проведена проверка. Опасных предметов специалисты не обнаружили. Движение поездов восстановлено. Служба безопасности железной дороги продолжает работать в усиленном режиме.