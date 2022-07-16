"Не стреляй!" Подробности инцидента в Москве

Подробности перестрелки на западе Москвы. Она произошла 16 июля рано утром около парка аттракционов "Сказка". Ранение получил один человек. Двое участников с места происшествия скрылись, но были задержаны. Оба сейчас дают показания в отделе полиции. Оружие, из которого был ранен пострадавший, отправлено на экспертизу. Из-за чего произошел конфликт?

Все произошло напротив входа в парк развлечений. Это достаточно оживленное место. Здесь много народу, гуляют семьи с детьми. Наверное, повезло, что конфликт со стрельбой случился ранним утром, когда парк еще был закрыт.

Кадры сняты очевидцами. Двое мужчин выясняют отношения прямо на проезжей части. Преимущество в этой схватке, определенно, у владельца предмета, похожего на пистолет. Мужчина в костюме, 35-летний Магомед Ибрагимов, убегает, пытается спрятаться за припаркованными автомобилями. Второй не прекращает преследование. То и дело раздаются выстрелы.

Последние секунды, когда мужчина в костюме еще стоит на ногах. Просит своего оппонента не стрелять.

Следующие кадры — мужчина уже лежит на асфальте, по всей видимости, без сознания. Его разъяренный оппонент не может остановиться. Бьет по голове оружием, из которого стрелял, наносит удары ногами. В конфликт уже вмешиваются женщины. Одна из них даже пыталась оттащить буяна. Другую он оттолкнул силой и продолжил пинать лежачего.

Сотрудники парковки, расположенной рядом, рассказывают следующее: все участники конфликта вроде как знакомы между собой и якобы были навеселе.

После случившегося разгоряченный мужчина с оружием сбежал с места происшествия, но искали его недолго.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам задержали двоих граждан, подозреваемых в противоправном деянии. Предмет, из которого предположительно произведены выстрелы, изъят и направлен на экспертизу", — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Двоих подозреваемых, 29-летнего Адама Магомедова и 44-летнего Хамзата Мальсагова, доставили в отдел полиции. Оба они, как выяснилось, приехали в столицу из южных регионов. Пока непонятны мотивы конфликта. Однако, скорее всего, стрельбе предшествовал спор, разрешить который на словах не получилось.

Правоохранители устанавливают все детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство. Ход расследования на контроле у Кунцевской межрайонной прокуратуры и Следственного комитета.