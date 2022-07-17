Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает на проведение двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным во время поездки в Иран 18-19 июля. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

19 июля в Тегеране состоится трехсторонний саммит государств-участников "астанинского формата" по Сирии (Россия, Турция, Иран). В Кремле уже подтвердили поездку Владимира Путина в Тегеран. "Обсуждать планируют сирийское урегулирование, но отдельно пройдут и двусторонние встречи лидеров. Очевидно, что есть масса острейших, крайне важных вопросов для обсуждения", – сообщила ранее программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".