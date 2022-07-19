Маргарита Симоньян: в России возникла плеяда поэтов-фронтовиков

В результате специальной операции возникла плеяда поэтов-фронтовиков, которые по своему таланту, размаху, русскости ничем не уступают знаменитым поэтам-фронтовикам Великой Отечественной войны. Об этом заявила Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня".

В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" (полные выпуски доступны на платформе "Смотрим") Маргарита Симоньян привела в пример и процитировала стихи советских поэтов – Алексея Суркова, Константина Симонова.

"Поэт в России – больше чем поэт. Так было всегда, и это часть нашего культурного кода. Не случайно один из величайших дипломатов нашей истории – Александр Грибоедов, автор Туркманчайского мира, в результате которого страны Закавказья обрели государственность. Он написал величайшее произведение – "Горе от ума".

Маргарита Симоньян отметила, что сейчас в России есть целая плеяда поэтов-фронтовиков.

"Пока не вижу, чтобы их стихи были положены на музыку, чтобы эти песни играли на знаковых мероприятиях, чтобы их преподавали в школе, чтобы их крутили на радиостанциях, чтобы они получали премии, сопоставимой со Сталинской премией, которую получил Константин Симонов", – сказала она.

"Эти люди делают нацию нацией, они формируют культурные коды, – подчеркнула Маргарита Симоньян. – Наконец мы понимаем, что возвращается наша культурная самость, уходит не наше бескультурье, насаждаемое нам извне".