В Донбассе погиб шведский военный

Наемник, который ранее служил в Военно-воздушных силах Швеции, погиб в районе Донецка. Он получил смертельное ранение в грудь.

Как выяснили шведские журналисты, мужчине было 28 лет, в армии он дослужился до звания лейтенанта.

На Украину наемник приехал всего около двух месяцев назад, чтобы поделиться своим опытом с местными военными.

Всего известно о нескольких сотнях шведов, которые приехали на Украину. Некоторые из них специально для этого уволились из вооруженных сил, некоторые – до сих пор действующие шведские военные.

18 июля Минобороны РФ сообщило, что авиация нанесла удар по иностранным наемникам в районе населенного пункта Константиновка. Уничтожено около 250 боевиков, 12 автомобилей и 7 бронемашин.