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Ситуация в Донбассе 23 минуты назад

11 июня 2022 12:41

В ДНР озвучили суточные потери ВСУ в технике и личном составе

По данным Народной милиции Донецкой народной республики, за минувшие сутки украинские войска потеряли в ДНР 70 человек.

Также стало известно, что девять военнослужащих из состава украинских частей, противостоящих российской армии и республиканским подразделениям, сложили оружие и сдались в плен.

Помимо этого, уничтожен украинский танк, два бронетранспортера, две огневые позиции, на которых находились 122-мм орудия, три огневые точки и два грузовых автомобиля.

Подразделениям, задействованным в специальной военной операции, удалось захватить две боевые машины пехоты и 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация".

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происшествия бронетехника Донецкая народная республика/ДНР новости Минобороны РФ ВСУ / Вооруженные силы Украины

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