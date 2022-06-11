В ДНР озвучили суточные потери ВСУ в технике и личном составе

По данным Народной милиции Донецкой народной республики, за минувшие сутки украинские войска потеряли в ДНР 70 человек.

Также стало известно, что девять военнослужащих из состава украинских частей, противостоящих российской армии и республиканским подразделениям, сложили оружие и сдались в плен.

Помимо этого, уничтожен украинский танк, два бронетранспортера, две огневые позиции, на которых находились 122-мм орудия, три огневые точки и два грузовых автомобиля.

Подразделениям, задействованным в специальной военной операции, удалось захватить две боевые машины пехоты и 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация".