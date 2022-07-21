Украинские силовики обстреляли ДНР из РСЗО и тяжелой артиллерии

ВСУ с утра выпустили по Доломитному 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как отмечается, огонь велся с позиций в Николаевке-2 и Артемовске.

Обстрелы также зафиксированы в Еленовке и Доле со стороны Новомихайловки. Всего по населенным пунктам было выпущено 16 снарядов калибром 152 миллиметра: шесть по Еленовке и 10 по Доле.

Украинские военный из Авдеевки обстреляли из "Градов" Ясиноватую. По городу было выпущено, по последним данным, 18 ракет.

По Новобахмутовке ВСУ отработали 10 неуправляемыми авиационными ракетами калибром 80 миллиметров без использования авиации.

По данным СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 55 раз обстреляли ДНР, выпустив 409 различных боеприпасов. Противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров, минометы 120 миллиметров, а также танк и неуправляемые авиационные ракеты калибром 80 миллиметров без использования авиации.

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