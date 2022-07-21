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Ситуация на Украине 12 минут назад

21 июля 2022 12:36

Иностранцы тренируют украинских военных на границе с Приднестровьем


AP

Начальник оперативного управления Сухопутных войск РФ Игорь Сокоренко сообщил об учебных стрельбах украинских военнослужащих на границе с Приднестровьем. Как рассказал Сокоренко во время выступления в Совете Федерации в четверг, украинские отряды территориальной обороны тренируют иностранные инструкторы.

По словам Сокоренко, военно-политическая обстановка в регионе негативно влияет на проведение миротворческой операции в Приднестровье. Власти Молдавии препятствуют пополнению имущества, вооружения и военной техники оперативной группы российских войск. Замначальника Главного штаба Сухопутных войск убежден. Что Кишинев рассчитывает на износ техники российских миротворцев.

Молдавии в этом помогает киевский режим, продолжил Сокоренко, закрыв приднестровский участок украинско-молдавской госграницы. Соглашение между РФ и Украиной о транспортировке личного состава и военных грузов было денонсировано.

Сокоренко заявил, что "все предложения Минобороны России о проведении консультаций по данному вопросу не нашли отклика у молдавской стороны", пишет "Интерфакс".

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