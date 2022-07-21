Лукашенко уточнил, о чем мечтал он, а не Путин

Президент Белоруссии дал интервью France-Presse, в котором заявил, что "мечты" Владимира Путина о панславянском государстве – это выдумка западных СМИ.

Так Александр Лукашенко отреагировал на соответствующую реплику журналиста французского агентства.

"Это я мечтал о славянском государстве. Они в свое время проталкивали идею русского мира", – уточнил белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что "всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства".

"Я видел там поляков, словаков, болгар и прочих. И мы не должны терять эту связь", – пояснил он, добавив, что "каждый живет в своем государстве, но мы – славяне".

"Поэтому Путин ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал. Это вы уже придумали", – цитирует пресс-служба президента Белоруссии его слова.