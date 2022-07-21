Опубликовано фото "секретного указа" Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко на своей странице в соцсети опубликовал фото "секретного указа" президента страны Владимира Зеленского о лишении гражданства 10 человек, в числе которых олигарх Игорь Коломойский, политик Вадим Рабинович и глава теробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан.

Однако на указе под номером 502 от 18 июля нет подписи Зеленского, отмечает РИА Новости. Кроме того, на сайте офиса президента Украины такой документ отсутствует.

В свою очередь депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале допустил, что "все возможно", однако все-таки усомнился в реальности указа, поскольку 18 и 19 июля в Раде проходило голосование, на котором присутствовали два народных депутата, чьи имена были в списке на лишение гражданства.