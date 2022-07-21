Поджог или случайность? Масштабный пожар в Москве

Больше сотни пожарных, вертолет и эвакуация – масштабный пожар тушили сегодня ночью на юго-западе Москвы. Площадь перевалила за тысячу квадратных метров – вспыхнули деревянные перекрытия многоэтажки. Поджог или случайность?

Языки пламени жадно облизывают кровлю московской многоэтажки. Огонь здесь вспыхнул поздно ночью, когда в доме спали сотни человек. На место оперативно приехали пожарные.

Из дома в срочном порядке эвакуировали больше четырех сотен человек. Одного из жителей пожарным пришлось доставать из застрявшего лифта. Ирина живет в этом доме, рассказывает, уже легла спать, но разбудили сирены.

Несколько часов пожарные упорно боролись с огнем. Пожару присвоили второй ранг сложности. В ликвидации возгорания участвовали почти полторы сотни человек и больше сорока единиц специальной техники, задействовали даже вертолет.

Несмотря на то, что пожарные уже достаточно долго поливали крышу, огонь не сдавался. В четвертом часу пожарным удалось его потушить. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В причинах возгорания сейчас разбираются дознаватели МЧС. Свою проверку начала и столичная прокуратура.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – заявила Людмила Нефедова, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы.

Эвакуированных жителей многоэтажки пока разместили в одном из московских лицеев. Сейчас идет оценка ущерба, многие квартиры не задел огонь, но они пострадали от воды, которой тушили возгорание. Впрочем, городские власти уже пообещали привести в порядок поврежденные квартиры – за свой счет. Поврежденную крышу должны отремонтировать в ближайшее время.