Пожар в бизнес-центре Москвы: короткое замыкание или поджог?

Люди в панике выбегают из полыхающего бизнес-центра на западе столицы. Четыре этажа здания в огне, вверх поднимаются черные клубы дыма. В эпицентре событий находятся все экстренные службы, которые моментально среагировали на происшествие.

В эти минуты ликвидация пожара продолжается. На месте дежурят спасатели, а также десятки машин пожарной службы и скорой помощи. Фасад здания выгорел полностью – пламя распространялось очень быстро и охватило несколько этажей.

Пожар начался на первом этаже бизнес-центра, затем по утеплителю огонь пошел дальше, часть здания оказалась задымлена. Те, кто не успел покинуть помещения вовремя и остался в офисе, были заблокированы и ждали помощи спасателей, а некоторые пытались эвакуироваться самостоятельно или бежали на крышу.

На тушение ушло несколько часов. Пожару присвоили максимальный пятый ранг сложности. Вертолеты Ка-32, которые задействовали при эвакуации, кружили в воздухе. Спасатели помогли 120-ти застрявшим в бизнес-центре выбраться из задымленного здания. Жертв удалось избежать.

"Пожар быстро распространялся, и, исходя из того, что здесь большое количество людей, пожару был объявлен ранг №5", – рассказал заместитель главы МЧС России Илья Денисов.

В первые же минуты пожара на место прибыл глава МЧС Александр Куренков, которого недавно назначили на этот пост. Он контролировал ситуацию и зашел в горящее здание, чтобы лично помочь людям эвакуироваться.

Рискуя собственной жизнью ради жизни других, спасатели нередко сами попадают под огонь. Начальник управления МЧС Москвы Сергей Желтов и старший помощник начальника службы пожаротушения МЧС Максим Серегин пострадали при пожаре. Сергея Желтова увезли врачи скорой помощи.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание, в сети также обсуждают версию поджога. Прокуратура уже начала проверку.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнений требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", – сообщила старший помощник прокурора Москвы Людмила Нефедова.

Могли ли собственники бизнес-центра закрыть глаза на правила безопасности – покажет проверка. По некоторым данным, пожарные выходы в здании были заблокированы, и если бы не своевременная помощь спасателей, пострадавших могло быть больше. Сами владельцы офисного центра пока ситуацию не комментируют. Кроме того, как пишут некоторые СМИ, даже не в курсе серьезного ЧП в огромном здании.