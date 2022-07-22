Депутат Пирогова может лишиться мандата из-за уголовного дела

Хельга Пирогова, являющаяся депутатом совета депутатов Новосибирска, может лишиться мандата, об этом сообщает ТАСС, ссылающийся на спикера Горсовета Дмитрия Асанцева.

Это произойдет в том случае, если решением суда Пирогова будет признана виновной в преступлении, предусмотренном уголовным кодексом. После этого совет депутатов будет вправе прекратить ее полномочия.

Как сообщалось ранее, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении новосибирского депутата Хельги Пироговой.

Основанием для начала расследования стала публикация в социальных сетях негативного комментария в отношении погибших российских военнослужащих. О высказывании в СКР сообщили коллеги женщины, направившие соответствующее обращение в Следственный комитет.

До этого сотрудники полиции составили в отношении Пироговой административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России