Депутатов тоже штрафуют за прогулы

Если депутат Госдумы не присутствовал на пленарном заседании, у него могут вычесть среднедневной заработок. Комиссия ГД по регламенту ведет специальный табель, рассказала замглавы комиссии Раиса Карамзина. Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что работа палаты должна строиться на самодисциплине, а прогульщиков нужно штрафовать. Так, спикеру каждое утро подают справку со списком командированных. Карамзина уточнила, что к прогулам не относятся поездки по госзаданию, отпуск, болезнь.

Также вопрос прогулов может быть вынесен на обсуждение мандатной комиссией, передает РИА Новости.

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