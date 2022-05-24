Присяжным заседателям могут повысить оплату

Оплата работы присяжных заседателей может увеличиться, соответствующее предложение в ходе пленарного заседания Совета судей поддержал глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

По его словам, часто люди не приходят по повесткам на отбор присяжных. Поэтому также имеет смысл отменить существующий сейчас запрет на повторное участие в заседаниях суда в течение года.

В настоящее время присяжным в качестве компенсации за пропущенные на основной работе дни выплачивается компенсация в размере половины оклада судьи пропорционально числу дней, сообщает РИА Новости.

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