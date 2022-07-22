Что ждет недружественные России страны

Страны, попавшие в список недружественных России, столкнутся с понижением уровня контактов с Москвой, а также с другими последствиями, помимо ограничений на набор персонала для своих дипломатических представительств на территории РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал расширение списка недружественных стран, в который были включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

"Естественно, попадание в список недружественных стран влечет за собой понижение уровня контактов. Это вопрос правительства, именно оно принимает такое решение. А связано это – очень просто – с недружественными проявлениями этих государств, – пояснил Дмитрий Песков. – Возможны и другие последствия для этих стран, безусловно".

Включение этих стран в список недружественных не предусматривает никаких ограничений на туристические поездки, продажи туров будут продолжены, сообщает ТАСС.

"С точки зрения сложившейся практики можно сказать, что попадание той или иной страны в недружественный список не накладывает никаких ограничений – ни на поездки туда, ни на продажи туров", – подтвердил глава Space Travel Артур Мурадян.