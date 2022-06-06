В Кремле прокомментировали решение соседних с Сербией стран

Недружественные действия ряда стран, которые закрыли небо для пролета российского министра иностранных дел в Сербию, не сможет помешать контактам наших дипломатов. Об этом заявил Дмитрий Песков, отметив, что график немного изменится, но особых проблем для российской дипломатии не доставит. Контакты на высшем уровне и зарубежные визиты официальных лиц продолжатся.

Ранее Черногория, Северная Македония и Болгария запретили вход в свое воздушное пространство самолету главы МИД РФ, который должен был посетить Белград с официальным визитом, напоминает РИА Новости.

"Безусловно, подобные враждебные действия по отношению к нашей стране, по отношению к представителям высокого уровня нашей страны не могут доставить определенные проблемы, они могут привести к тому, что график этих контактов будет сдвинут на какое-то время", – заявил Песков.

Определенный дискомфорт в работу внешнеполитического ведомства внесен, отметил пресс-секретарь президента России. Но Москва продолжит взаимодействие с дружественными странами, к которым Кремль относит Сербию.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.