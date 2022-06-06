Решение НАТО лишает Сербию права на внешнюю политику

Решение ряда стран НАТО не пропускать через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию лишает Белград права на осуществление внешней политики.

"Произошло, в общем-то, лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии, по крайней мере на данный момент, на российском направлении", – сказал Лавров 6 июня на пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам международной повестки дня. Трансляцию вели телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Как отметил глава российской дипломатии, Москва пока не слышала официальных объяснений от стран, отказавших в пролете самолета российской делегации.

"Я знаю, что объяснений, которых мы пока не слышали, будет много. Страны, которые отказали в пролете российскому борту, будут говорить, что им приказали в ЕС и НАТО. Те в свою очередь будут говорить, что эти страны сами принимали самостоятельное решение", – заявил Лавров.

Ситуацию с его несостоявшимся визитом в Сербию российский министр назвал немыслимой, а решение не пропускать самолет – беспрецедентным. Запад явно дает понять России, что он продолжит оказывать давление на Москву, не гнушаясь никакими средствами, пояснил он.

Визит главы российского дипведомства в Белград был намечен на 6-7 июня.