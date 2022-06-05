Ситуацию с Лавровым назвали исключительно сложной

Ситуация с визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию исключительно сложна, заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич. По ее словам, логистикой намеченного на 6-7 июня визита Сергея Лаврова в Белград вынужден лично заниматься президент Сербии Александр Вучич.

Ранее стало известно, что визит Лаврова в Сербию "оказался под большим вопросом" из-за позиции трех других балканских стран: по сообщению сербской газеты "Вечерне новости", Болгария, Северная Македония и Черногория отказались пропустить самолет главы МИД РФ через свое воздушное пространство.

Ана Брнабич в эфире TV Pink назвала "невероятной" нынешнюю ситуацию в Европе и мире, при которой президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика прибытия министра иностранных дел другой страны, и от этого зависит, прибудет он или нет.

При этом когда ожидается визит на таком высоком уровне, можно было бы подумать, что люди, особенно такие в кризисные времена, как сейчас, заинтересованы в том, чтобы услышать его позицию, насколько бы ни были с ней не согласны, отметила Брнабич. При этом во внешней политике, говорит премьер Сербии, момент таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более никого слушать".

Положение официального Белграда дополнительно осложняет ожидание визита канцлера Германии Олафа Шольца, намеченного ранее на 10 июня. По данным сербской прессы, немецкий канцлер шантажирует Белград, угрожая отменить свой визит, если Сергей Лавров приедет в Сербию раньше него.

"Я не знаю, как со всем этим справляется президент", – добавила Брнабич. По ее словам, она предлагала Вучичу свою помощь, так как всем известно, сколько времени президент тратит на борьбу за сохранение свободы и независимости Сербии.

При этом, как передает РИА Новости, в понедельник, 6 июня, должна состояться встреча президента Сербии Александра Вучича и посла России Александра Боцана-Харченко. Она назначена на 10 утра по местному времени (11.00 по Москве).